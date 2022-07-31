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«Теперь хочу попробовать сноуборд». Елизавета Туктамышева взяла уроки по вейксёрфингу

«Теперь хочу попробовать сноуборд». Елизавета Туктамышева взяла уроки по вейксёрфингу
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Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева взяла уроки по вейксёрфингу. Фигуристка опубликовала в социальных сетях видео процесса обучения.

«Теперь хочу попробовать сноуборд», — призналась 25-летняя Туктамышева.

Туктамышева – многолетняя воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). 25-летняя Туктамышева, коронным прыжком которой является тройной аксель, освоила четверной тулуп и намерена продолжить карьеру.

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