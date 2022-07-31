Алёна Косторная показала, как занимается йогой на своей лужайке. Фото

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная опубликовала в социальных сетях новое фото. Фигуристка занимается йогой на своей лужайке.

«Йога-тайм вместе с Такара (щенок Косторной, которого ей подарили болельщики. – Прим. «Чемпионата»)», — подписала фото Алёна.

Фото: из личного архива Алёны Косторной

Фото: из личного архива Алёны Косторной

Свои главные победы Косторная одержала в сезоне-2019/2020 под руководством Этери Тутберидзе, однако затем перешла в академию «Ангелы Плющенко». После финала Кубка России фигуристка вернулась к Тутберидзе, но весной этого года снова поменяла наставника – теперь она тренируется у Елены Буяновой. В сезоне-2021/2022 Косторная из-за перелома пропустила чемпионат России, являвшийся отборочным к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай), и досрочно завершила сезон.