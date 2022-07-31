Алёна Косторная показала, как занимается йогой на своей лужайке. Фото

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная опубликовала в социальных сетях новое фото. Фигуристка занимается йогой на своей лужайке.
«Йога-тайм вместе с Такара (щенок Косторной, которого ей подарили болельщики. – Прим. «Чемпионата»)», — подписала фото Алёна.
Фото: из личного архива Алёны Косторной
Фото: из личного архива Алёны Косторной
Свои главные победы Косторная одержала в сезоне-2019/2020 под руководством Этери Тутберидзе, однако затем перешла в академию «Ангелы Плющенко». После финала Кубка России фигуристка вернулась к Тутберидзе, но весной этого года снова поменяла наставника – теперь она тренируется у Елены Буяновой. В сезоне-2021/2022 Косторная из-за перелома пропустила чемпионат России, являвшийся отборочным к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай), и досрочно завершила сезон.
- 31 июля 2022
-
16:01
-
14:38
-
10:15
- 30 июля 2022
-
21:45
-
21:15
-
19:03
-
17:50
-
17:23
-
16:19
-
01:45
- 29 июля 2022
-
23:46
-
22:57
-
20:50
-
19:34
-
18:01
-
15:01
-
13:53
-
08:44
-
08:15
- 28 июля 2022
-
23:26
-
21:45
-
20:31
-
20:22
-
16:37
-
16:32
-
15:36
-
15:35
-
14:28
-
14:25
-
13:46
-
13:30
-
12:20
-
12:08
-
11:19
-
11:00