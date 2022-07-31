Тарасова — о влиянии УФФК на отмену мастер-класса Трусовой: мерзкие доносы

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о влиянии Украинской федерации фигурного катания (УФФК) на отмену мастер-класса российской фигуристки Александры Трусовой в Стокгольме (Швеция).

«Я бы на их месте задумалась, на каких они позициях и какие места себе планируют украинцы на Олимпиаде. У каждого есть задача. Письма писать и ходить жаловаться — это одно дело, а выходить и сердце своё рвать на части — другое. Нужно думать про результат, которым ты мог бы удивить, обратить на себя внимание всей общественности фигурнокатательной, а не мерзкими письмами и доносами на тех спортсменов, результаты которых им не догнать никогда», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Мастер-класс Александры должен был пройти 27–28 августа.