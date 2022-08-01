Татьяна Навка выложила фото в купальнике

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию в купальнике.
«Лето. Красота. Моя стихия», — подписала она снимок.
Фото: из личного архива татьяны навки
47-летняя Татьяна Навка — олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004-2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). Также она двукратная чемпионка Беларуси (1997, 1998) в паре с Николаем Морозовым.
Ранее Навка прокомментировала скандал с олимпийским чемпионом 1992 года Виктором Петренко, который был исключён из украинской федерации фигурного катания после того, как принял участие в ледовом шоу Татьяны.
Алина Загитова показала, как отрабатывает парные элементы:
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