Рудковская: муж сказал — у Трусовой «физика» лучше, чем у Роналду. Слова великого Плющенко

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, прокомментировала слова мужа о серебряном призёре ОИ-2022 Александре Трусовой. Ранее Плющенко заявил: «С точки зрения «физики» Трусова сильнее и Чена, и Овечкина, и Криштиану Роналду».

«За счёт чего Трусова может себя проявить в других видах спорта? За счет «физики». Мой муж сказал, что у Трусовой «физика» лучше, чем у Криштиану Роналду. Это слова великого Плющенко! Физическую подготовку, которую она проходила у нас, выдерживали не все мужчины. За счет природных и приобретённых в спорте данных Саша может реализовать себя в любом виде спорта», — приводит слова Рудковской «Матч ТВ».

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