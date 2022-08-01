Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Светлана Журова призвала фигуристов объявить о нежелании выступать без россиян

Светлана Журова призвала фигуристов объявить о нежелании выступать без россиян
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказала мнение, что иностранные фигуристы могли бы заявить о нежелании выступать в турнирах без россиян.

«Спортсменам обратиться можно, сказать: „Да, мы без россиян соревноваться не хотим“. Дальше всё зависит от того, насколько сами спортсмены придерживаются спортивных принципов, не давят ли на них политики.

Все же хотят представлять свои страны, за поддержку России могут забанить, тут нужно иметь особую смелость. Боюсь, что в фигурном катании и конькобежном спорте вряд ли будет как в теннисе, но призвать поддержать, допустить россиян можно", — приводит слова Журовой ТАСС.

«Не пиши мне, что ты спалила платье и оно сгорело». Как создаются костюмы для фигуристов «Не пиши мне, что ты спалила платье и оно сгорело». Как создаются костюмы для фигуристов

Алина Загитова показала, как отрабатывает парные элементы:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022