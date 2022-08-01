Светлана Журова призвала фигуристов объявить о нежелании выступать без россиян

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказала мнение, что иностранные фигуристы могли бы заявить о нежелании выступать в турнирах без россиян.

«Спортсменам обратиться можно, сказать: „Да, мы без россиян соревноваться не хотим“. Дальше всё зависит от того, насколько сами спортсмены придерживаются спортивных принципов, не давят ли на них политики.

Все же хотят представлять свои страны, за поддержку России могут забанить, тут нужно иметь особую смелость. Боюсь, что в фигурном катании и конькобежном спорте вряд ли будет как в теннисе, но призвать поддержать, допустить россиян можно", — приводит слова Журовой ТАСС.

Алина Загитова показала, как отрабатывает парные элементы: