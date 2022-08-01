Александр Тихонов: разве Тутберидзе подумала, прежде чем так высказаться? Пустозвонство

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на пост в социальных сетях заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Ранее Тутберидзе эмоционально высказалась по поводу отстранения российских фигуристов от международных соревнований. В частности, специалист заявила следующее: «Я считаю, что рейтинги не должны обновляться и звания не должны раздаваться в наше отсутствие — это абсурд».
«Если бы мы могли править балом, то имели право что-то заявлять. Вот разве Тутберидзе подумала, прежде чем так высказаться? Нет, не подумала.
Мы сегодня никто в мировом спорте. Хорошие примеры есть в биатлоне, в лёгкой атлетике. Нас везде выгнали, мы является раздражителями, делаем заявления, на которые не имеем права. Пустозвонство. Мы себе ещё больше наскребём проблем», — цитирует Тихонова «РИА Новости Спорт».
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