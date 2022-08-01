В Федерации фигурного катания на коньках России отреагировали на слова Этери Тутберидзе

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков отреагировал на слова Этери Тутберидзе об отстранении российских спортсменов, а также рассказал о диалоге с Международным союзом конькобежцев (ISU).
«Надо начать с того, что все эпитеты по поводу отстранения наших спортсменов от участия в международных соревнованиях уже были сказаны. Мы можем предлагать всё, что угодно. Во всяком случае предложение принимает международная федерация.
Проходит ли в данный момент диалог с ISU? Естественно, мы уже писали о том, что по этому вопросу мы обратились в CAS. Мы остаемся не согласны с решением», — приводит слова Горшкова «Матч ТВ».
Напомним, что Тутберидзе предложила, чтобы рейтинги не обновлялись и звания не раздавались в отсутствии российских спортсменов.
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