Загитова: задумывалась о карьере тренера, но пока хочу связать свою жизнь с телевидением

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова рассказала, планирует ли связать свою жизнь с тренерской деятельностью.

«Пока у меня столько перемен в жизни. Именно поэтому не можешь сказать, что будет дальше. Конечно, я задумывалась о карьере тренера, мне очень нравится работать с детьми, но пока что я, наверное, не хочу быть тренером. В будущем это возможно. Пока хочу связать свою жизнь с телевидением, что-то в этом роде», — сказала Загитова журналистам на «Играх дружбы».

20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.