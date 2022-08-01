Алина Загитова займёт место в президиуме на заседании съезда Всемирного конгресса татар

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова посетит VIII съезд Всемирного конгресса татар, где займёт место в президиуме на пленарном заседании. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Всего в состав президиума войдут 48 человек, включая первые лица республики. Пленарное заседание съезда Всемирного конгресса татар начнётся завтра в международном центре «Казань Экспо» в 10 часов утра по московскому времени.

Напомним, Алина приостановила карьеру в 2019 году. Она является первой и пока единственной фигуристкой-одиночницей из России, кому удалось завоевать все титулы в мировом фигурном катании. Сейчас Загитова учится на факультете журналистики, работает на телевидении, а также принимает участие в различных ледовых шоу.