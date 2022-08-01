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Алина Загитова уклонилась от ответа на вопрос об отстранении российских фигуристов

Алина Загитова уклонилась от ответа на вопрос об отстранении российских фигуристов
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова ушла от ответа на вопрос о последствиях отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

В марте Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от выступлений на соревнованиях под своей эгидой на фоне ситуации на Украине.

«На этот вопрос я не хочу отвечать. Это останется без ответа», — приводит слова Загитовой «Матч ТВ».

20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.

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