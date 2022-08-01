Дюамель назвала смехотворными слова Тутберидзе о несправедливости к российским фигуристам

Олимпийская чемпионка 2018 года в командных соревнованиях и бронзовый призёр в соревнованиях пар, канадская фигуристка Меган Дюамель резко отреагировала на предложение заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Ранее Тутберидзе эмоционально высказалась по поводу отстранения российских фигуристов от международных соревнований. В частности, специалист заявила: «Я считаю, что рейтинги не должны обновляться и звания не должны раздаваться в наше отсутствие — это абсурд».
«В присутствии Этери на Олимпийских играх награды не вручались из-за того, что она не следовала «Фэйр-плей». Следовательно. Её комментарии смехотворны (абсурдны)», — написала Дюамель в своих социальных сетях.
Также на слова Тутберидзе отреагировала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
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