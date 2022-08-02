Алина Загитова: болею за «Ак Барс», желаю ему только удачи и много заброшенных шайб

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова рассказала, почему болеет за хоккейный клуб «Ак Барс».
«Я болею за «Ак Барс», потому что у меня и папа связан с этим клубом. Слежу, болею, желаю только удачи и много заброшенных шайб. Никогда не знаешь, что будет дальше, но думаю, они всё будут делать для того, чтобы победить», — приводит слова Загитовой «Матч ТВ».
20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.
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