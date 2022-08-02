Загитова: ни в каком другом виде спорта, кроме бокса, себя не представляю

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что ей очень интересен бокс, и объяснила, почему она хотела попробовать себя в этом виде спорта.

«В боксе работают все группы мышц, и дыхательная система, и сердечно-сосудистая. Вот поэтому я и пошла в бокс, чтобы поддерживать свой тонус фигуристки.

Очень хотелось бы и дальше пробовать себя в боксе. Такая идея у меня созревала, и после отпуска я стала заниматься боксом. И ни в каком другом виде спорта себя сейчас не представляю», — приводит слова Загитовой «Татар-информ».

Напомним, Загитова принимала участие в показательном мастер-классе по боксу с двукратным олимпийским чемпионом в весовой категории до 67 кг Олегом Саитовым.