Загитова: ни в каком другом виде спорта, кроме бокса, себя не представляю
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что ей очень интересен бокс, и объяснила, почему она хотела попробовать себя в этом виде спорта.
«В боксе работают все группы мышц, и дыхательная система, и сердечно-сосудистая. Вот поэтому я и пошла в бокс, чтобы поддерживать свой тонус фигуристки.
Очень хотелось бы и дальше пробовать себя в боксе. Такая идея у меня созревала, и после отпуска я стала заниматься боксом. И ни в каком другом виде спорта себя сейчас не представляю», — приводит слова Загитовой «Татар-информ».
Напомним, Загитова принимала участие в показательном мастер-классе по боксу с двукратным олимпийским чемпионом в весовой категории до 67 кг Олегом Саитовым.
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