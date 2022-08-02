Слуцкая: Щербакова и Валиева могли бы построить хорошую карьеру на ТВ

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая рассказала, кто из современных российских фигуристок после ухода из спорта сможет по её примеру построить успешную карьеру на телевидении.

«Тот спортсмен, который образован и может изложить свои мысли. Технику речи поставить можно, а мозги купить нельзя. Должна быть внутренняя харизма. Человек должен понимать, о чём он говорит. Если кто-то из девочек захочет, та же Анечка, Камила и Саша, то всё упирается в процесс образования. Я же тоже не с неба упала. Я окончила школу телевидения, институт физкультуры. Сейчас у меня несколько высших образований, хочу ещё пойти учиться. Мы занимались по-настоящему, никто нас не жалел. Между тренировками мы носились в институты, сдавали зачёты и сидели на лекциях.

Мне очень приятно слушать Анну Щербакову. Она образованная, воспитанная и сдержанная девушка. Камила Валиева приятная, но для меня она ещё юная. Мой сын немного младше её. Она переходит из девочки в девушку, красиво говорит, эстетичная, очень ласковая, достаточно скромная. Они обе мне очень нравятся. Саша, наверное, всё же в другой отрасли сильна. А Аня и Камила могли бы построить хорошую карьеру», — приводит слова Слуцкой Postnews.