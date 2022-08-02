Железняков — Дюамель: может, придётся и извиниться за свои слова о Тутберидзе

Хореограф Алексей Железняков обратился к канадской фигуристке Меган Дюамель, которая обвинила российского тренера Этери Тутберидзе в нечестной борьбе на Олимпийских играх — 2022 из-за положительной допинг-пробы Камилы Валиевой.

Проба Валиевой была сдана за полтора месяца до Олимпиады, а известно о ней стало после победы российских фигуристов в командном турнире. Расследование пока продолжается.

«По поводу всех этих высказываний: ни для кого не секрет, что американцы привыкли себя вести как хозяева жизни, им это их политики с молоком впитывают. Впрочем, как обычно, не имея никаких доказательств: не было суда, дело не закрыто, но уже обвинить и очернить человека, так они делают всегда — в этом вся их суть.

Смотри, Меган, может быть, придётся и извиниться за свои слова, как когда-то извинялись ваши политики за ту пресловутую пробирку, из-за которой ваши высшие чиновники развязали войну! А теперь, Меган, представь: ваша страна в очередной раз разжигает в какой-либо стране конфликт, а этих стран ой как много за всю историю США. И в один момент мировое сообщество полностью лишает права ваших спортсменов выступать на международном уровне, в том числе и тебя, Меган. Тогда посмотрим, какие песни будете петь.

Привыкли вести себя как хозяева жизни, но жизнь — штука очень непостоянная, и в этом мире всё меняется», — приводит слова Железнякова «Матч ТВ».