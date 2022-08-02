Медведева: чтобы легко прыгалось, нужно тренироваться — это не всегда кайф

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала об отношении к физическим нагрузкам.



«Я фигурное катание люблю – не люблю физические нагрузки. В принципе люблю кататься – это красиво и здорово. Я люблю скорость, люблю, когда красиво, когда блестит костюм, когда красивые волосы, макияж, когда прыгается легко. Но чтобы легко прыгалось, нужно тренироваться – это не всегда кайф. Но выступления – круто», — рассказала девушка на YouTube-канале олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиты Нагорного.



Напомним, после зимних Олимпийских игр 2018 года Медведева уехала тренироваться в Канаду, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. Сейчас Евгения получает высшее образование, участвует в различных ледовых шоу и работает на телевидении.