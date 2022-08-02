Медведева: чтобы легко прыгалось, нужно тренироваться — это не всегда кайф

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала об отношении к физическим нагрузкам.
«Я фигурное катание люблю – не люблю физические нагрузки. В принципе люблю кататься – это красиво и здорово. Я люблю скорость, люблю, когда красиво, когда блестит костюм, когда красивые волосы, макияж, когда прыгается легко. Но чтобы легко прыгалось, нужно тренироваться – это не всегда кайф. Но выступления – круто», — рассказала девушка на YouTube-канале олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиты Нагорного.
Напомним, после зимних Олимпийских игр 2018 года Медведева уехала тренироваться в Канаду, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. Сейчас Евгения получает высшее образование, участвует в различных ледовых шоу и работает на телевидении.
- 2 августа 2022
-
18:54
-
18:45
-
18:29
-
18:17
-
18:13
-
17:35
-
13:39
-
13:06
-
12:13
-
12:01
-
10:16
-
08:23
-
04:43
-
03:36
-
00:47
- 1 августа 2022
-
23:45
-
22:47
-
21:04
-
19:44
-
19:31
-
16:12
-
14:48
-
14:07
-
13:04
-
12:16
-
12:00
-
11:27
-
11:05
-
08:45
-
08:04
- 31 июля 2022
-
23:37
-
22:38
-
22:06
-
21:27
-
19:45