«Восклицание в воздух». Роднина — о призыве Тутберидзе заморозить рейтинги фигуристов

Депутат Государственной Думы РФ, трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о призыве тренера Этери Тутберидзе к Международному союзу конькобежцев (ISU) о замораживании рейтингов на период отстранения российских фигуристов от участия в крупных международных соревнованиях.
Ранее Тутберидзе заявила, что распределение медалей и титулов без участия российских и белорусских спортсменов не соответствует принципам справедливости спорта, а олимпийская чемпионка из Канады Меган Дюамель назвала её высказывания «смехотворными».
«Этери тоже о себе напоминает. Это восклицание в воздух. Есть общее правило: до конца этого года мы отстранены от всех соревнований. Если о себе надо напомнить — флаг ей в руки. Это просто сотрясание воздуха, она абсолютно никак не повлияет на ситуацию. Сотрясание воздуха одной и другой», — приводит слова Родниной «Матч ТВ».
- 2 августа 2022
-
20:44
-
18:54
-
18:45
-
18:29
-
18:17
-
18:13
-
17:35
-
13:39
-
13:06
-
12:13
-
12:01
-
10:16
-
08:23
-
04:43
-
03:36
-
00:47
- 1 августа 2022
-
23:45
-
22:47
-
21:04
-
19:44
-
19:31
-
16:12
-
14:48
-
14:07
-
13:04
-
12:16
-
12:00
-
11:27
-
11:05
-
08:45
-
08:04
- 31 июля 2022
-
23:37
-
22:38
-
22:06
-
21:27