«Восклицание в воздух». Роднина — о призыве Тутберидзе заморозить рейтинги фигуристов

Депутат Государственной Думы РФ, трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о призыве тренера Этери Тутберидзе к Международному союзу конькобежцев (ISU) о замораживании рейтингов на период отстранения российских фигуристов от участия в крупных международных соревнованиях.

Ранее Тутберидзе заявила, что распределение медалей и титулов без участия российских и белорусских спортсменов не соответствует принципам справедливости спорта, а олимпийская чемпионка из Канады Меган Дюамель назвала её высказывания «смехотворными».

«Этери тоже о себе напоминает. Это восклицание в воздух. Есть общее правило: до конца этого года мы отстранены от всех соревнований. Если о себе надо напомнить — флаг ей в руки. Это просто сотрясание воздуха, она абсолютно никак не повлияет на ситуацию. Сотрясание воздуха одной и другой», — приводит слова Родниной «Матч ТВ».