«Цвет 2022 года». Татьяна Навка выложила снимок с фотосессии в роскошном платье

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка, одетая в роскошное платье, показала снимок с фотосессии.
«Цвет 2022 года по версии Pantone — Very Peri (барвинок). Знали, что этот оттенок фиолетового назван в честь цветка?» — подписала она фотографию.
Фото: из личного архива татьяны навки
47-летняя Татьяна Навка — олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004–2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). Также она двукратная чемпионка Беларуси (1997, 1998) в паре с Николаем Морозовым.
Также посмотрите видео, как Алина Загитова показала, как отрабатывает парные элементы:
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