45-летний Роман Костомаров показал впечатляющую физическую форму. Фото

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал свежую фотографию в своих социальных сетях. 45-летний Костомаров показал, как выглядит в настоящее время, продемонстрировав впечатляющую физическую форму.

«Всем доброго, здорового! Ура, завтра выходной!» — подписал он снимок.

Фото: из личного архива романа костомарова

В дуэте с Татьяной Навкой Роман Костомаров — олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный победитель финалов Гран-при, чемпион мира 1996 года среди юниоров и трёхкратный чемпион России. Он является заслуженным мастером спорта России. В разное время партнёршами Костомарова также были Екатерина Давыдова и Анна Семенович.

Алина Загитова показала, как отрабатывает парные элементы: