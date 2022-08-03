Александра Трусова обратилась к Артемию Панарину

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова обратилась к хоккеисту клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Артемию Панарину. Она поблагодарила его за то, что он пригласил её на благотворительный матч, который состоялся в минувшие выходные. Матч состоялся под эгидой благотворительного фонда Панарина.
«Спасибо Артемию Панарину за проведение благотворительного матча! Спасибо за приглашение! Мне было очень приятно принять участие в таком добром деле», — написала Трусова в своих социальных сетях.
Все средства, вырученные от продажи билетов, направлены на лечение маленького Елисея Артамонова, которому необходима срочная сложная операция после врачебной ошибки. Диагноз — неврологические осложнения после операции по удалению опухоли головного мозга.
Алина Загитова показала, как отрабатывает парные элементы:
- 3 августа 2022
-
11:21
-
11:07
-
10:22
-
08:32
-
07:45
- 2 августа 2022
-
23:29
-
20:44
-
18:54
-
18:45
-
18:29
-
18:17
-
18:13
-
17:35
-
13:39
-
13:06
-
12:13
-
12:01
-
10:16
-
08:23
-
04:43
-
03:36
-
00:47
- 1 августа 2022
-
23:45
-
22:47
-
21:04
-
19:44
-
19:31
-
16:12
-
14:48
-
14:07
-
13:04
-
12:16
-
12:00
-
11:27
-
11:05