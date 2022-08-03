Александра Трусова обратилась к Артемию Панарину

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова обратилась к хоккеисту клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Артемию Панарину. Она поблагодарила его за то, что он пригласил её на благотворительный матч, который состоялся в минувшие выходные. Матч состоялся под эгидой благотворительного фонда Панарина.

«Спасибо Артемию Панарину за проведение благотворительного матча! Спасибо за приглашение! Мне было очень приятно принять участие в таком добром деле», — написала Трусова в своих социальных сетях.

Все средства, вырученные от продажи билетов, направлены на лечение маленького Елисея Артамонова, которому необходима срочная сложная операция после врачебной ошибки. Диагноз — неврологические осложнения после операции по удалению опухоли головного мозга.

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