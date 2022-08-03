Камила Валиева показала нежный снимок с фотосессии

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева выложила нежную фотографию в своём телеграм-канале. На снимке спортсменка, одетая в белое платье, пристально смотрит в камеру.
Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале Камилы Валиевой.
Напомним, в сезоне-2021/2022 Камила Валиева выиграла чемпионаты России и Европы, а также помогла сборной России завоевать золотые медали олимпийского командного турнира. При этом получение наград российскими фигуристами отложено до завершения расследования дела о положительном допинг-тесте Валиевой, сданном 25 декабря 2021 года. Об этом стало известно как раз в тот день, когда в Пекине должно было состояться награждение.
Алина Загитова показала, как отрабатывает парные элементы:
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