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Анна Щербакова выложила снимки с фотосессии на берегу моря

Анна Щербакова выложила снимки с фотосессии на берегу моря
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Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимки, сделанные на берегу моря.

Фото: Ярослава Юнусова

Фото: Ярослава Юнусова

На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Анна Щербакова опередила соотечественницу Александру Трусову и японку Каори Сакамото, которые стали второй и третьей соответственно. Камила Валиева тогда заняла четвёртое место.
Щербакова также является победительницей командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021), двукратным серебряным призёром чемпионата Европы (2020, 2022), серебряным призёром финала Гран-при (2019), трёхкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).

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