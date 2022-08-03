«Моё альтер эго». Евгения Медведева выложила снимки с фотосессии в образе Сейлор Мун

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала снимки с фотосессии в образе героини аниме Сейлор Мун.

«Моё альтер эго», — подписала она фотографии.

Фото: кристина карагевурян

Фото: кристина карагевурян

Фото: кристина карагевурян

После зимних Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева, ставшая серебряным призёром, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.

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