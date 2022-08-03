Евгения Медведева показала кадры фотосессии в розовом и с новой причёской

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева показала кадры новой фотосессии.

Спортсменка, одетая в обтягивающий в розовый костюм, розовые колготки и босоножки на платформе и высоком каблуке, позирует на фоне фотографии планеты. Также на каждом снимке присутствует блестящий шар, с которым взаимодействует девушка. На снимках у Медведевой новая причёска – каре с чёлкой из светло-розовых волос.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Евгении Медведевой.

Медведева вернулась из Канады в группу Этери Тутберидзе перед сезоном-2020/2021, но с тех пор не участвовала в соревнованиях. Фигуристка выступает в ледовых шоу, работает на телевидении, получает образование.