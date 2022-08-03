Плющенко высказался о стремлении Гном Гномыча завоевать больше медалей ОИ, чем отец

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, который выступает за медийную футбольную команду «БроукБойз», высказался о стремлении своего сына, девятилетнего Александра, которого также называют Гном Гномычем, завоевать больше олимпийских медалей, чем отец.
«Саша, сын, занимается футболом два раза в неделю. Но он выбрал профессию фигуриста. Не я выбирал за него, а он сам. Он достаточно востребованный фигурист, много катается по миру. Да, сейчас сложная обстановка, нас не приглашают. Был действующий контракт с Японией, но нам сказали, что не допустят российских спортсменов. Мои шоу в Европе сейчас тоже неинтересны, потому что они не могут их купить.
Стремление сына завоевать больше олимпийских медалей, чем у меня? Это хорошее стремление, всё реально, всё возможно. У меня всего четыре медали», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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