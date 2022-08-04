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В Кремле отреагировали на эмоциональный пост Этери Тутберидзе об отстранении

В Кремле отреагировали на эмоциональный пост Этери Тутберидзе об отстранении
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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, отреагировал на пост в социальных сетях заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Ранее Тутберидзе эмоционально высказалась по поводу отстранения российских фигуристов от международных соревнований. В частности, специалист заявила следующее: «Я считаю, что рейтинги не должны обновляться и звания не должны раздаваться в наше отсутствие — это абсурд».

Песков поддержал идею Тутберидзе.

«Она абсолютно права. Если говорить о фигурном катании, наши спортсмены – одни из самых сильных в мире. И любой рейтинг, где бы он ни составлялся, любое международное соревнование, где бы оно ни проводилось, без участия наших спортсменов не может быть полноценным. Потому что не участвуют сильнейшие», — цитирует его «РИА Новости Спорт».

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Тутберидзе, Дудаков и Глейхенгауз на стройке ледового дворца:

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