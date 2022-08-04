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Алексей Ягудин иронично прокомментировал информацию об очередном визите Тутберидзе в США

Алексей Ягудин иронично прокомментировал информацию об очередном визите Тутберидзе в США
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин иронично прокомментировал новость о том, что заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в третий раз в это межсезонье отправилась в США.

«Срочные новости! Я сегодня три раза ходил в туалет. Но цели визитов раскрывать не хочу. Надо срочно обзвонить экспертов и узнать их мнение», — написал Ягудин в своём телеграм-канале, комментируя новость о Тутберидзе.

С какой целью Этери Тутберидзе в третий раз улетела в США, неизвестно. Первый её визит в эту страну в 2022 году продлился больше месяца и закончился в конце июня. Она намеревалась прояснить вопрос с тренером своей дочери Дианы Дэвис, которая выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным. Во второй раз Тутберидзе летала в США в конце июля. Она пробыла в стране около недели.

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