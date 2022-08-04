Валиева — о шоу «Аленький цветочек»: бесконечно работать в одиночном катании очень тяжело

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева поделилась впечатлениями от участия в ледовом шоу «Аленький цветочек», где она исполняет роль Настеньки.

«Сказка – это как такое переключение. Потому что бесконечно работать в одиночном катании очень тяжело. Тут можно показывать эмоции разные, намного больше жить – то есть каждый день проживаешь какую-то историю. Намного интереснее, но тут не научишься прыгать и скользить, так как маленькая арена. Тут уже просто на своих силах», — сказала Валиева в видео для Первого канала.

Напомним, в сезоне-2021/2022 Камила Валиева выиграла чемпионаты России и Европы, а также помогла сборной России завоевать золотые медали олимпийского командного турнира. При этом получение наград российскими фигуристами отложено до завершения расследования дела о положительном допинг-тесте Валиевой, сданном 25 декабря 2021 года. Об этом стало известно как раз в тот день, когда в Пекине должно было состояться награждение.

Тутберидзе, Дудаков и Глейхенгауз на стройке ледового дворца: