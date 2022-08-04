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Евгений Плющенко: не думаю, что из-за санкций в России снизится уровень фигурного катания

Евгений Плющенко: не думаю, что из-за санкций в России снизится уровень фигурного катания
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Двукратный олимпийский чемпион, владелец академии по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о смене спортивного гражданства российскими спортсменами.

«Я не думаю, что из-за санкций в России снизится уровень фигурного катания, отношение к нему и популярность этого вида спорта. Мы должны делать соревнования внутри страны, чтобы спортсмены выступали. Санкции обязательно снимут, просто надо немного подождать. Работать надо, пахать дальше, всё нормально будет. Через год ситуация поменяется, что будут делать сменившие гражданство, менять его назад?

Моя академия работает в полном режиме, мы готовимся. 15 августа у нас будут прокаты юниорской сборной, уезжаем в Новогорск, а позже уезжаем со взрослой командой. Всё у нас идёт по плану», — приводит слова Плющенко Legalbet.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Дэвис сменит спортивное гражданство и будет представлять сборную США. Тутберидзе опровергла эту информацию.

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