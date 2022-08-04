Судья Веденин предложил создать в России свою лигу фигурного катания в противовес ISU

Судья международной категории Александр Веденин высказал мнение, что России в фигурном катании стоило бы создать свою лигу в противовес Международному союзу конькобежцев (ISU), который ранее отстранил россиян от международных соревнований.
«Мы все думаем, что им в ISU будет плохо от нашего неучастия. А им как раз хорошо! Я согласен, что надо создавать свою лигу типа НХЛ и собирать на неё деньги — больше, чем даёт ISU. И тогда посмотрим, кому будет хорошо.
У нас в России два вида спорта, где мы сильнее всего мира: фигурное катание и художественная гимнастика. Вероятно, ещё синхронное плавание. Уровень и спортивных, и тренерских достижений здесь превышает всё, что даже теоретически может дать остальной мир. Вот и надо вложить в эти виды спорта деньги, которые сделают их независимыми от причуд руководителей международных федераций! Не надо ждать и слёзно просить, чтобы нас допустили. Это мы должны решать, кого из иностранных спортсменов допустим до участия в своей лиге и заплатим деньги, превышающие всё, что может дать ISU», — цитирует Веденина «Матч ТВ».
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