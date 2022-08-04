Навка назвала прекрасной идею о создании внутренней лиги фигурного катания вроде НХЛ

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала предложение судьи международной категории Александра Веденина создать в России свою лигу фигурного катания в противовес Международному союзу конькобежцев (ISU) по примеру Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Прекрасная идея. В этом надо разбираться, посчитать все за и против, посмотреть, во что это выльется. К этому нужно подойти более детально», — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в настоящее время все российские фигуристы отстранены от международных соревнований в соответствии с рекомендациями МОК.

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