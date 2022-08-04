Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Навка назвала прекрасной идею о создании внутренней лиги фигурного катания вроде НХЛ

Навка назвала прекрасной идею о создании внутренней лиги фигурного катания вроде НХЛ
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала предложение судьи международной категории Александра Веденина создать в России свою лигу фигурного катания в противовес Международному союзу конькобежцев (ISU) по примеру Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Прекрасная идея. В этом надо разбираться, посчитать все за и против, посмотреть, во что это выльется. К этому нужно подойти более детально», — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в настоящее время все российские фигуристы отстранены от международных соревнований в соответствии с рекомендациями МОК.

«Не пиши мне, что ты спалила платье и оно сгорело». Как создаются костюмы для фигуристов «Не пиши мне, что ты спалила платье и оно сгорело». Как создаются костюмы для фигуристов

Также посмотрите видео: Тутберидзе, Дудаков и Глейхенгауз на стройке ледового дворца

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022