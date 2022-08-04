Константинова — на вопрос о смене гражданства: это не для меня. Всегда выступала за Россию

Бронзовый призёр Универсиады-2019, российская фигуристка Станислава Константинова рассказала, как относится к смене гражданства в нынешних реалиях.
«Нет, это не для меня. Если Настя Губанова осуществила свою мечту выступить на Олимпиаде, защищая цвета Грузии, очень за неё рада. Я всегда выступала за Россию и горжусь этим. Родная страна очень много в меня вложила. Я чувствовала это, представляя Россию на международных турнирах», — приводит слова фигуристки «РИА Новости Спорт».
Напомним, ранее Константинова решила приостановить карьеру. 21-летняя россиянка долгое время тренировалась в Санкт-Петербурге под руководством Валентины Чеботарёвой, затем работала с Александром Волковым в академии «Ангелы Плющенко». В сезоне-2021/2022 Константинова в официальных соревнованиях не выступала.
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