Этери Тутберидзе показала видео из «Хрустального» в ответ на новость об отъезде в США

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе отреагировала на сообщения различных источников о том, что она в очередной раз уехала в США. Вместо любых слов знаменитый наставник опубликовала в соцсетях видео с тренировки, которую проводит в ледовом дворце спорта «Хрустальный».

Ранее СМИ сообщили, что Тутберидзе вновь улетела за океан, где тренируется её дочь Диана Дэвис вместе со своим партнёром Глебом Смолкиным. В отпуске тренер на самом деле ездила в США и занималась решением вопросов, связанных с новым тренерским штабом и программами дочери, но теперь она вернулась в Россию и тренирует своих подопечных – сильнейших фигуристок мира. В группе Тутберидзе занимаются Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева и другие.