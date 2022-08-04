Этери Тутберидзе показала видео из «Хрустального» в ответ на новость об отъезде в США
Поделиться
Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе отреагировала на сообщения различных источников о том, что она в очередной раз уехала в США. Вместо любых слов знаменитый наставник опубликовала в соцсетях видео с тренировки, которую проводит в ледовом дворце спорта «Хрустальный».
Ранее СМИ сообщили, что Тутберидзе вновь улетела за океан, где тренируется её дочь Диана Дэвис вместе со своим партнёром Глебом Смолкиным. В отпуске тренер на самом деле ездила в США и занималась решением вопросов, связанных с новым тренерским штабом и программами дочери, но теперь она вернулась в Россию и тренирует своих подопечных – сильнейших фигуристок мира. В группе Тутберидзе занимаются Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева и другие.
Комментарии
- 4 августа 2022
-
20:00
-
19:33
-
19:23
-
18:47
-
18:37
-
18:24
-
16:44
-
15:29
-
14:56
-
14:52
-
14:48
-
14:06
-
12:42
-
12:02
-
10:49
-
09:12
-
08:31
-
07:39
- 3 августа 2022
-
21:39
-
21:26
-
21:24
-
21:23
-
21:20
-
20:45
-
19:23
-
18:44
-
18:04
-
17:52
-
17:26
-
16:49
-
16:48
-
16:27
-
16:12
-
15:21
-
15:02
Партнерский контент