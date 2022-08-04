«Во всём надо находить плюсы». Кадырова и Колесов — об отстранении российских фигуристов

Вновь образованная спортивная пара Ясмина Кадырова и Валерий Колесов нашла плюсы в отстранении российских фигуристов от участия в международных соревнованиях. Фигуристы занимаются в группе Тамары Москвиной.

«Пока это нас не сильно касается, но все равно хочется, чтобы были и международные старты, так как это другой уровень, да и международный рейтинг надо зарабатывать», — приводит слова Кадыровой пресс-служба ФФККР.

«В связи с неучастием российских фигуристов в международных стартах есть определённые ограничения, нет полной свободы, но это не отменяет нашего стремления, желания и мотивации продолжать.

Недавно мы были на прокатах в Игоре, под Питером, где собралось много зрителей. И вот когда люди приходят, смотрят и поддерживают спортсменов – это очень подстегивает и даёт силы и мотивацию продолжать и улучшаться. Хорошо, что наша федерация проводит много соревнований.

Думаю, в следующем сезоне российские старты – наши Гран-при будут организованы более масштабно, будут проводиться в крупных городах и трибуны дворцов будут заполнены зрителями», — сказал Колесов.

«Во всём надо находить свои плюсы. Да, мы не сможем пока участвовать в международных стартах, но зато у наших болельщиков появиться возможность чаще видеть своих кумиров. В прошлые годы наши ведущие спортсмены выезжали на этапы Гран-при, а сейчас многие будут выступать на наших турнирах, и зрители увидят их не по ТВ, а вживую», — подытожила Кадырова.