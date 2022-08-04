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Анна Щербакова похвасталась кудрями

Анна Щербакова похвасталась кудрями
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Олимпийская чемпионка Игр-2022 российская фигуристка Анна Щербакова показала, какую укладку ей сделали для очередных съёмок. Стилист завил длинные волосы спортсменки лёгкими волнами.

«Всем привет. У меня сегодня выходной. Меня опять собрали на съёмку. Очень мне нравится, когда мне делают кудри. Наверно, так у всех. У кого волосы прямые, их постоянно завивают. А у кого кудрявые, волнистые, те выпрямляют. А вам как больше нравится?» — говорит Щербакова в видеоролике.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Анны Щербаковой.

Щербакова также является чемпионкой мира — 2021 и трёхкратной чемпионкой России в женском одиночном катании. Фигуристка занимается под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

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