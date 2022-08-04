«Нравится, когда тебя красивую просто возят». Константинова — о парном катании

Бронзовый призёр Универсиады-2019, российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о своём опыте в парном катании.
«На самом деле я уже каталась в этом году на шоу в паре. Мы два раза сделали поддержку «стульчик» вне шоу, и у меня болит копчик до сих пор. Конечно, мне понравилось кататься в паре, потому что не надо прыгать и тебя красивую просто возят. Наверное, я бы очень хотела покататься в «Ледниковом периоде», потому что там много образов за короткий промежуток времени. Я горю этим, но я должна быть в отличной форме. Для начала бы кто позвал. Самое смешное, что у меня рост 170, и не так просто будет найти партнёра. В целом меня никто пока не приглашал.
На самом деле мне непринципиально, с кем кататься. Важно, чтобы человек был открыт. Я с детства выхожу на лёд без страха. Пробовала четверные без защиты и удочки, падала, отбивала коленки, потому что всегда говорила себе: «Ничего, ниже пола не упаду». Наверное, если подумать, я бы нашла кого-то. А так, хотелось бы попробовать себя в разных образах. На других посмотреть, себя показать», — сказала Константинова в интервью Sport24.
Трусова приземлила выброс в два оборота:
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