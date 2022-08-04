Плющенко высказался о предложении Тутберидзе заморозить рейтинги

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о предложении Этери Тутберидзе заморозить международные рейтинги фигуристов и не раздавать титулы, пока россияне отстранены от участия в крупных соревнованиях.

«Допускаю ли, что ISU прислушается к предложению Тутберидзе и заморозит международные рейтинги? Мы же все прекрасно понимаем, что сейчас в мире царят двойные стандарты, поэтому, на мой взгляд, такого не произойдёт, никто рейтинги не заморозит. ISU на это не пойдёт. То, что нас лишили максимальных квот на чемпионате мира и оставили всего одну, доказывает это. Всё происходящее — полная бредятина и абсурд. Моё мнение — нам надо продолжать работать и тренироваться, не оглядываясь на других», — приводит слова Плющенко «РБ Спорт».