Плющенко высказался о предложении Тутберидзе заморозить рейтинги
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о предложении Этери Тутберидзе заморозить международные рейтинги фигуристов и не раздавать титулы, пока россияне отстранены от участия в крупных соревнованиях.
«Допускаю ли, что ISU прислушается к предложению Тутберидзе и заморозит международные рейтинги? Мы же все прекрасно понимаем, что сейчас в мире царят двойные стандарты, поэтому, на мой взгляд, такого не произойдёт, никто рейтинги не заморозит. ISU на это не пойдёт. То, что нас лишили максимальных квот на чемпионате мира и оставили всего одну, доказывает это. Всё происходящее — полная бредятина и абсурд. Моё мнение — нам надо продолжать работать и тренироваться, не оглядываясь на других», — приводит слова Плющенко «РБ Спорт».
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