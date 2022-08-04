Тарасова показала фото с Тутберидзе с тренировки в «Хрустальном»

Заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова побывала на тренировке группы Этери Тутберидзе в «Хрустальном» и опубликовала в своих соцсетях снимок с коллегой по цеху.

«Сегодня, как и обещала, побывала на тренировке группы Этери Тутберидзе. Готовимся к сезону», — подписала снимок Тарасова.

Фото: Личный архив Татьяны Тарасовой

Ранее СМИ сообщили, что Тутберидзе вновь улетела за океан, где тренируется её дочь Диана Дэвис вместе со своим партнёром Глебом Смолкиным. В отпуске тренер на самом деле ездила в США и занималась решением вопросов, связанных с новым тренерским штабом и программами дочери, но теперь вернулась в Россию и тренирует своих подопечных – сильнейших фигуристок мира. В группе Тутберидзе занимаются Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева и другие.