Елизавета Туктамышева показала солнечные фотографии из Цюриха

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новые фотографии в своих социальных сетях. Спортсменка выложила солнечные снимки, сделанные в Цюрихе (Швейцария).
«Цюрих», — подписала она фотографии.
Фото: из личного архива елизаветы туктамышевой
Фото: из личного архива елизаветы туктамышевой
Фото: из личного архива елизаветы туктамышевой
Елизавета Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). 25-летняя спортсменка, коронным прыжком которой является тройной аксель, освоила четверной тулуп и намерена продолжать спортивную карьеру.
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