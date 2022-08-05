Евгения Медведева показала снимок с фотосессии в роскошном белом платье

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новый пост в своём телеграм-канале. Спортсменка показала снимок с фотосессии в роскошном белом платье.

Посмотреть фото можно в телеграм-канале Евгении Медведевой.

После зимних Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева, ставшая серебряным призёром, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.

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