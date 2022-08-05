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Станислава Константинова выложила снимки с фотосессии на берегу Невы

Станислава Константинова выложила снимки с фотосессии на берегу Невы
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Российская фигуристка Станислава Константинова, выступающая в женском одиночном катании, выложила новые фотографии в своём телеграм-канале. Спортсменка показала снимки с фотосессии на берегу Невы в Санкт-Петербурге.

Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Станиславы Константиновой.

22-летняя Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады (2019), серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии (2018), а также медалистка «челленджеров»: победительница Tallinn Trophy (2016, 2017) и Golden Spin (2017), серебряный призёр Warsaw Cup (2017), бронзовый призёр мемориала Ондрея Непелы (2018). Также она серебряный (2017) и бронзовый (2018) призёр первенства России среди юниоров.

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