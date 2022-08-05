ISU отреагировал на эмоциональные слова Этери Тутберидзе об отстранении россиян

Международный союз конькобежцев (ISU) отреагировал на слова заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая предложила не обновлять рейтинги российских фигуристов на период отстранения спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях. Ранее она написала эмоциональный пост об этом.
«Согласно единогласному решению конгресса ISU, отстранение является постоянным. Эти решения не являются ни санкцией, ни дисциплинарной мерой, ни решением о непригодности, а приняты исключительно в интересах безопасности участников и целостности соревнований.
Решение ISU относительно мирового рейтинга и мирового зачёта также имеет постоянную силу и будет применяться в течение сезона-2022/2023, как и устав и общие правила ISU, а также специальные регламенты и технические правила», — приводит слова представителя пресс-службы ISU «РИА Новости Спорт».
Алина Загитова показала, как отрабатывает парные элементы:
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