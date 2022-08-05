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ISU отреагировал на эмоциональные слова Этери Тутберидзе об отстранении россиян

ISU отреагировал на эмоциональные слова Этери Тутберидзе об отстранении россиян
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Международный союз конькобежцев (ISU) отреагировал на слова заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая предложила не обновлять рейтинги российских фигуристов на период отстранения спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях. Ранее она написала эмоциональный пост об этом.

«Согласно единогласному решению конгресса ISU, отстранение является постоянным. Эти решения не являются ни санкцией, ни дисциплинарной мерой, ни решением о непригодности, а приняты исключительно в интересах безопасности участников и целостности соревнований.

Решение ISU относительно мирового рейтинга и мирового зачёта также имеет постоянную силу и будет применяться в течение сезона-2022/2023, как и устав и общие правила ISU, а также специальные регламенты и технические правила», — приводит слова представителя пресс-службы ISU «РИА Новости Спорт».

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