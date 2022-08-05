Евгений Плющенко ответил на вопрос о заработке в Медиалиге

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию россиянин Евгений Плющенко ответил на вопрос, сколько он зарабатывает в Медиалиге. Ранее 39-летний Плющенко дебютировал в медийном футболе за команду «БроукБойз».

Плющенко спросили, правда ли, что он зарабатывает 100 тыс. рублей за игру и ещё столько же за победу от одной из букмекерских компаний.

«Нет, это неправда. А то, что есть контракт, — да, действительно, факт.

100 тыс. за игру? Больше. Зачем раскрывать? Я думаю, что это вообще у нас пробная история. Потом вырастем по контракту. Я так по-дружески дал цену», — приводит слова Плющенко издание «РБК-Спорт».

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