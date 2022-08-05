Евгений Плющенко ответил на вопрос о заработке в Медиалиге
Поделиться
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию россиянин Евгений Плющенко ответил на вопрос, сколько он зарабатывает в Медиалиге. Ранее 39-летний Плющенко дебютировал в медийном футболе за команду «БроукБойз».
Плющенко спросили, правда ли, что он зарабатывает 100 тыс. рублей за игру и ещё столько же за победу от одной из букмекерских компаний.
«Нет, это неправда. А то, что есть контракт, — да, действительно, факт.
100 тыс. за игру? Больше. Зачем раскрывать? Я думаю, что это вообще у нас пробная история. Потом вырастем по контракту. Я так по-дружески дал цену», — приводит слова Плющенко издание «РБК-Спорт».
Также посмотрите видео, как Алина Загитова показала, как отрабатывает парные элементы:
Комментарии
- 5 августа 2022
-
14:25
-
11:36
-
11:20
-
10:23
-
09:01
-
08:12
-
07:44
-
07:39
-
02:10
- 4 августа 2022
-
23:56
-
23:37
-
23:19
-
22:00
-
21:47
-
21:36
-
21:09
-
20:00
-
19:33
-
19:23
-
18:47
-
18:37
-
18:24
-
16:44
-
15:29
-
14:56
-
14:52
-
14:48
-
14:06
-
12:42
-
12:02
-
10:49
-
09:12
-
08:31
-
07:39
- 3 августа 2022
-
21:39
Партнерский контент