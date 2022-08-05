«Самые настоящие санкции». Татьяна Тарасова — о причинах отстранения российских фигуристов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о причинах, которыми Международный союз конькобежцев (ISU) обосновал недопуск российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой.

Ранее ISU заявил, что недопуск россиян к соревнованиям не стоит считать санкциями или дисквалификацией, потому что решение направлено на сохранение безопасности и целостности турниров.

«Они выкручиваются, не надо о нас заботиться, мы сами о себе позаботимся. Нашим спортсменам ничего не угрожает, но даже если некая угроза существует, то этим должны обеспокоиться организаторы соревнований, дополнительно привлечь людей, чтобы обеспечить порядок. О чём тут говорить? Это самые настоящие санкции», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

ISU 1 марта отстранил российских и белорусских конькобежцев, шорт-трекистов и фигуристов от всех своих соревнований из-за ситуации на Украине, на июньском конгрессе организации отстранение было продлено.