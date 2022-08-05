«Самые настоящие санкции». Татьяна Тарасова — о причинах отстранения российских фигуристов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о причинах, которыми Международный союз конькобежцев (ISU) обосновал недопуск российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой.
Ранее ISU заявил, что недопуск россиян к соревнованиям не стоит считать санкциями или дисквалификацией, потому что решение направлено на сохранение безопасности и целостности турниров.
«Они выкручиваются, не надо о нас заботиться, мы сами о себе позаботимся. Нашим спортсменам ничего не угрожает, но даже если некая угроза существует, то этим должны обеспокоиться организаторы соревнований, дополнительно привлечь людей, чтобы обеспечить порядок. О чём тут говорить? Это самые настоящие санкции», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
ISU 1 марта отстранил российских и белорусских конькобежцев, шорт-трекистов и фигуристов от всех своих соревнований из-за ситуации на Украине, на июньском конгрессе организации отстранение было продлено.
- 5 августа 2022
-
20:07
-
18:54
-
14:25
-
11:36
-
11:20
-
10:23
-
09:01
-
08:12
-
07:44
-
07:39
-
02:10
- 4 августа 2022
-
23:56
-
23:37
-
23:19
-
22:00
-
21:47
-
21:36
-
21:09
-
20:00
-
19:33
-
19:23
-
18:47
-
18:37
-
18:24
-
16:44
-
15:29
-
14:56
-
14:52
-
14:48
-
14:06
-
12:42
-
12:02
-
10:49
-
09:12
-
08:31