Камила Валиева: спорт — он про соревнования лучших с лучшими, а все они находятся в России

Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева высказалась о мотивации во время отстранения российских фигуристов от участия в международных соревнованиях.

«Обидно, конечно, что нельзя выходить на международные старты. Но основные соперницы ведь все находятся в России. А спорт — он про соревнования лучших с лучшими. Так что новый сезон будет, без сомнения, интересным, а борьба — захватывающей.

Мотивация — возможность соревноваться с самыми сильными и титулованными фигуристками мира. Повторю ещё раз: все они живут и катаются в России. И это честь — соревноваться с лучшими», — приводят слова Валиевой «Аргументы и факты».

В сезоне-2021/2022 Валиева выиграла чемпионаты России и Европы, получив рекордные оценки в короткой и произвольной программах, а также по сумме двух выступлений.