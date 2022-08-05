Валиева: было крайне важно почувствовать, что моё катание нужно и интересно многим людям

Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева рассказала о первом в карьере опыте выступления в ледовом шоу. Фигуристка исполняла главную роль в спектакле Татьяны Навки «Аленький цветочек», катаясь в паре с Дмитрием Соловьёвым.
«Знаете, сложнее всего было выучить парные элементы. Переквалифицироваться из спортсмена в актёра было не слишком сложно, фигуристы ведь не просто катают в своих программах набор элементов, нам ставят задачу донести образ до зрителей и судей. Этот опыт и помог.
Разница с привычным для меня катанием заключается в том, что я не одна на льду, приходится взаимодействовать с другими участниками спектакля, и это крайне интересно и захватывающе.
Как же приятно работать со старшими коллегами! Во-первых, ты чувствуешь себя ребёнком, которому каждый готов помочь. Во-вторых, у каждого из коллег можно чему-то поучиться. Приняли меня очень хорошо, контакт установился быстро. Спасибо им всем большое за то, что были рядом со мной не только на льду, но и в свободное время. Мы были настоящей дружной командой. Это были счастливые моменты моего лета-2022.
Мне кажется, что любой приобретённый опыт помогает в спортивной жизни. В данный момент для меня было крайне важно увидеть, понять, почувствовать, что моё катание нужно и интересно многим людям. И осознание того, что меня ждут и любят, меня будет согревать очень долго и, надеюсь, будет помогать и поддерживать в новом сезоне. Ну а за своих тренеров я сказать ничего не могу. Это лучше их спрашивать», — приводят слова Валиевой «Аргументы и факты».
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