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Алина Загитова поделилась эмоциями от посещения хоккейного матча «Сочи» — «Авангард»

Алина Загитова поделилась эмоциями от посещения хоккейного матча «Сочи» — «Авангард»
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в своих социальных сетях новый пост. Спортсменка выложила фотографии с матча «Сочи» — «Авангард» в рамках предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open.

«Стартовое вбрасывание — такой адреналин. И знаете, где я его совершила? На матче «Сочи» — «Авангард» турнира Лига Ставок Sochi Hokey Open! Очень крутые впечатления! Спасибо организаторам за такую возможность.
Кстати, помимо матча я побывала в студии. Поговорили про моё отношение к хоккею, как зародилась любовь к нему, и конечно про личные достижения и планы на будущее», — написала Загитова.

Фото: из личного архива Алины Загитовой

Фото: из личного архива Алины Загитовой

Фото: из личного архива Алины Загитовой

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года.

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