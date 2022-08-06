Алина Загитова поделилась эмоциями от посещения хоккейного матча «Сочи» — «Авангард»

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в своих социальных сетях новый пост. Спортсменка выложила фотографии с матча «Сочи» — «Авангард» в рамках предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open.

«Стартовое вбрасывание — такой адреналин. И знаете, где я его совершила? На матче «Сочи» — «Авангард» турнира Лига Ставок Sochi Hokey Open! Очень крутые впечатления! Спасибо организаторам за такую возможность.

Кстати, помимо матча я побывала в студии. Поговорили про моё отношение к хоккею, как зародилась любовь к нему, и конечно про личные достижения и планы на будущее», — написала Загитова.

Фото: из личного архива Алины Загитовой

Фото: из личного архива Алины Загитовой

Фото: из личного архива Алины Загитовой

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года.