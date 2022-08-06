Алина Загитова поделилась эмоциями от посещения хоккейного матча «Сочи» — «Авангард»

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в своих социальных сетях новый пост. Спортсменка выложила фотографии с матча «Сочи» — «Авангард» в рамках предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open.
«Стартовое вбрасывание — такой адреналин. И знаете, где я его совершила? На матче «Сочи» — «Авангард» турнира Лига Ставок Sochi Hokey Open! Очень крутые впечатления! Спасибо организаторам за такую возможность.
Кстати, помимо матча я побывала в студии. Поговорили про моё отношение к хоккею, как зародилась любовь к нему, и конечно про личные достижения и планы на будущее», — написала Загитова.
Фото: из личного архива Алины Загитовой
Фото: из личного архива Алины Загитовой
Фото: из личного архива Алины Загитовой
Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года.
- 6 августа 2022
-
09:44
- 5 августа 2022
-
23:46
-
22:57
-
20:30
-
20:07
-
18:54
-
14:25
-
11:36
-
11:20
-
10:23
-
09:01
-
08:12
-
07:44
-
07:39
-
02:10
- 4 августа 2022
-
23:56
-
23:37
-
23:19
-
22:00
-
21:47
-
21:36
-
21:09
-
20:00
-
19:33
-
19:23
-
18:47
-
18:37
-
18:24
-
16:44
-
15:29
-
14:56
-
14:52
-
14:48
-
14:06
-
12:42