Жулин рассказал, есть ли среди фигуристов его группы разговоры о смене гражданства

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что среди его подопечных никто не выражал желание сменить гражданство в условиях отстранения от международных стартов.

«Из моих учеников о смене гражданства никто ничего не говорил, естественно. Конечно, нам трудно — мы не знаем, что и как будет дальше, где мы вообще будем выступать. Спортсменам сейчас действительно тяжело в плане будущего. Но речи о смене гражданства в моей группе не было и нет», — приводит слова Жулина «РБ Спорт».

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) в соответствии с рекомендациями МОК отстранил российских спортсменов от международных соревнований по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту.