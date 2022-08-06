Татьяна Тарасова сравнила тренерские подходы Тутберидзе и Плющенко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сравнила подходы к тренерской работе Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

«У Евгения очень хорошие три группы, у него очень хорошие дети, все прыгают, стараются кататься красиво. Мне понравилось, как он работает. Я хотела бы, чтобы такие выдающие спортсмены переходили в тренерскую работу. Отличается ли подход к работе у Плющенко и Тутберидзе? Этери Георгиевна работает уже больше 20 лет, поэтому пока, конечно, сравнение будет не в пользу Евгения. Я очень очень рада видеть Женю в тренерской работе. Пожелаю ему только успехов, у него замечательные дети, которые могут кататься с успехом», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

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